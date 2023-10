Controlli della Polizia Stradale sull'alcol alla guida: otto patenti sospese, due auto sequestrate

A partire dallo scorso fine settimana e per i prossimi cinque la Polizia di Stato sarà impegnata su tutto il territorio nazionale in un'intensa attività preventiva per il contrasto della guida in stato di alterazione conseguente all’abuso di sostanze alcoliche e all’uso di sostanze stupefacenti.

L'attività si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. Tale attività verrà svolta in tutte le province italiane organizzata dal Servizio Polizia Stradale e vedrà il coinvolgimento della Polizia Stradale insieme ai medici della Polizia di Stato per scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità.

In provincia di Cuneo lo scorso fine settimana sono stati organizzati dalla Polizia di Stato attraverso le articolazioni provinciali della Polizia Stradale specifici servizi in fascia serale e notturna nei pressi dei principali centri di aggregazione anche dei giovani in seguito ai quali sono stati denunciati all’autorità giudiziaria 8 conducenti, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, fermati alla guida con tasso alcolemico superiore al limite imposto dal Codice della Strada ai quali è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione.

A due dei conducenti sottoposti a controllo, con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, veniva anche sequestrata l’autovettura al fine della confisca.

Nei prossimi fine settimana l’attività di prevenzione verrà ulteriormente intensificata attraverso la realizzazione di servizi straordinari di controllo finalizzato al contrasto della guida in stato di alterazione avvalendosi di un ufficio mobile e con la presenza di personale medico e Sanitario della Polizia di Stato della Questura di Cuneo.