Domenica torna “Paesanainpiazza”: attenzione ai divieti

Il 15 ottobre Paesana ospiterà la 24esima rassegna dell’agricoltura, artigianato, del commercio e della zootecnica locale “Paesanainpiazza”.

L’evento coinvolgerà tutto il concentrico del paese, compresa la grande area verde lungo il fiume Po. Proprio per questo, e anche per garantire lo svolgimento in piena sicurezza dell’evento, l’Ufficio di Polizia locale dell’Unione montana del Monviso, sotto la guida del vicecommissario Davide Domenico Barra, ha disposto una lunga serie di divieti e di limitazioni alla circolazione stradale. SABATO 14 OTTOBRE

Nella porzione di piazza Vittorio Veneto di fronte ai numeri civici 42 e 44, divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito dalle ore 8.00 sino alle 24 del giorno successivo, 15 ottobre. Al pomeriggio, in occasione della sfilata inaugurale della rassegna, nel lasso di tempo compreso tra le 15 e le 18, verrà bloccata la circolazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per il passaggio dei greggi e la successiva pulizia strade, lungo via Pratoguglielmo, piazza Piave, via Nazionale, via Roma, via Po, piazza Vittorio Veneto, via Reinaud, via dei Giardini e su tutta l’area Lungo Po.

DOMENICA 15 OTTOBRE

In piazza Vittorio Veneto rimane in vigore sino alle 24 il divieto del 14 ottobre. Vengono istituiti divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito, dalle 6 alle 20, lungo Via Monviso, Piazza Reinaud, Piazza Vittorio Veneto, porzione di Via Agliasco, Via Po, Piazza Statuto, Via Chiaffredo Bergia, Via Roma, Via Belloni, Via Reinaud, Via dei Giardini, area Lungo Po, Via Nazionale, Piazza Piave e Via Pratoguglielmo.

PARCHEGGI

In sostanza, per la giornata di , tutto il centro paese diventerà inaccessibile alle auto. Il traffico sarà deviato interamente lungo la circonvallazione del paese, che si snoda lungo le strade provinciali 26 e 27. Saranno debitamente segnalate tutte le aree parcheggio disponibili. In piazza Piave, nella porzione a valle dell’ala coperta comunale, verrà predisposto un parcheggio per i diversamente abili.