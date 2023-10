Successo e il tutto esaurito al Toselli per "Le Nozze di Figaro" di Mozart [FOTO]

Grande successo e tutto esaurito al Teatro Toselli di Cuneo per le "Le Nozze di Figaro" di Wolfgang Amadeus Mozart. che ha chiuso gli appuntamenti del Cuneo Classica Festival.

L'opera, per la regia e la voce narrante di Alfonso de Filippis, è stata rappresentata non nella sua versione classica, ma sotto forma di narrazione, in un'alternanza di racconto e musica.



Sul palco William Allione (nella parte del conte di Almaviva), Paola Pelella (la contessa), Miyoung Lee (Susanna), Gabriele Nani (Figaro), Jeong Hanna (cherubino) accompagnati dall’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da José Ferreira Lobo, dal Coro del Liceo Musicale "Ego Bianchi" di Cuneo con direttrici Elda Giordana e Nina Monaco.

Per l’allestimento delle opere, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) e Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto - Associação Cultural (Portugal), Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di Liceo musicale "E. Bianchi", Accademia G. Toselli, Maison de la Danse e AFP di Cuneo.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è stata organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione Crt e della Fondazione Crc. L'anno prossimo la rassegna tornerà, con tante proposte e progetti ambiziosi, tra cui la diffusione della cultura della musica classica e dell'opera anche nelle scuole.