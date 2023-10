Ottimo riscontro per le prime due serate di orientamento al Liceo Bodoni

Il Liceo Bodoni di Saluzzo, nelle serate di giovedì 5 e venerdì 6 ottobre ha dato avvio agli incontri di orientamento in ingresso, fondamentali a guidare le future matricole nella scelta della scuola superiore.

Incontri quest’anno in una veste del tutto nuova, con la scuola aperta ad offrire attività di laboratorio, lezioni di approfondimento e incontri con docenti e studenti pronti a rispondere a domande e chiarire dubbi.

Ad accogliere i moltissimi ospiti e a illustrare le attività delle serate il Dirigente, Dottor Davide Laratore; le presentazioni introduttive hanno offerto inoltre l’occasione di premiare con due borse di studio altrettanti ex studenti particolarmente meritevoli, diplomati a luglio.

In particolare:

giovedì 5 ottobre Francesca Gregorio ex 5^A indirizzo tradizionale, diplomata con la votazione di 100 e lode, ha ricevuto la Borsa di studio in memoria del dottor Pier Franco Gallo affermato odontoiatra di Saluzzo. La motivazione del premio a Francesca, condivisa tra i suoi insegnanti, è la seguente: “Alunna brillante e volitiva, ha costruito il suo percorso scolastico con la massima cura e dedizione, evidenziando sempre grande entusiasmo nell’approccio ai diversi campi del sapere, raggiungendo risultati di altissimo livello. Si è sempre rapportata con intelligenza ed equilibrio anche alle difficoltà nel corso della sua esistenza, dimostrando maturità e giudizio”.

La borsa è stata consegnata dalla vedova Signora Tiziana e dal figlio Vittorio.

Venerdì 6 ottobre Luca Vincenti ex 5^F indirizzo scienze applicate, diplomato con la votazione di 100 e lode, ha ricevuto la Borsa di studio in memoria del dottor Giulio Marconetto, veterinario ed ex alunno del Liceo Bodoni; per ricordarlo alcuni compagni del liceo insieme alla famiglia hanno voluto questa borsa di studio.

La motivazione del premio a Luca, condivisa tra i suoi insegnanti, è la seguente:”Allievo meritevole da ogni punto di vista: assiduità dell’impegno, capacità di rielaborazione, maturità umana”.

La borsa è stata consegnata dalla famiglia e dai compagni di scuola del dottor Marconetto.

Le iniziative di orientamento del Bodoni continuano.

Il Liceo partecipa al Salone dell’Orientamento di Saluzzo il 10 e 11 novembre prossimi presso la ex Caserma Musso in piazza Montebello 1 con uno stand rinnovato; ad accogliere i visitatori un team composto da docenti e alunni a presentare l’offerta formativa dei quattro indirizzi: classico, scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate e scientifico sportivo.

Il 21 novembre e il 15 dicembre il Liceo, nelle sedi del Classico – via della Chiesa 13 – e dello Scientifico – via Donaudi 24 - organizza 2 giornate di Scuola Aperta in cui genitori e studenti avranno modo di parlare con insegnanti e alunni e di ricevere informazioni sul funzionamento e sull’offerta formativa dei diversi indirizzi attivati al Bodoni. Si consiglia a chi fosse interessato, di consultare il sito della scuola www.liceobodoni.edu.it per prendere visione della distribuzione oraria degli incontri. È gradita la prenotazione.

Allo scopo di favorire una maggior consapevolezza sulla scelta della scuola superiore, nella seconda metà di novembre fino alla prima metà di dicembre, il Bodoni propone a tutti gli studenti delle scuole medie del saluzzese una serie di lezioni di Latino e Greco tenute dai docenti del Liceo nella sede di via Donaudi 24; si consiglia a chi fosse interessato, di consultare il sito della scuola www.liceobodoni.edu.it per prendere visione del calendario; per motivi organizzativi è gradita la prenotazione.

Inoltre venerdì 19 aprile 2024 si celebrerà la decima Notte Nazionale del Liceo Classico in un’atmosfera inedita e coinvolgente.

Per rimanere aggiornati su altre eventuali iniziative di orientamento si consiglia di consultare sempre il sito della scuola www.liceobodoni.edu.it sul quale viene inoltre pubblicato il giornale “Il Bodoni a caratteri mobili” prodotto dalla redazione del Liceo composta da docenti e studenti con la supervisione del Dirigente, Dottor Davide Laratore; occasione preziosa per presentare in maniera autentica e sincera, la vivace realtà della scuola.

Professoressa Anna Maria Obertino

Referente per l’orientamento in ingresso presso il Liceo Bodoni - Saluzzo