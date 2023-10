A Centallo lo spettacolo di beneficienza #TUTTIPICCOLIPRINCIPI

L’associazione "La cura nello sguardo" di Cuneo presenta sabato 14 ottobre alle 21 presso il Nuovo Cinema Lux di Centallo lo spettacolo di beneficienza con musica, teatro e danza "#SIAMOTUTTI PICCOLIPRINCIPI

Lo spettacolo è tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe” ed è un format che miscela musica dal vivo, danza e teatro.

Uno spettacolo emozionante, dai toni gentili e delicati, adatto a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia.

80 fa, esattamente il 6 aprile 1943, veniva pubblicato questo meraviglioso racconto che e’ diventato una delle opere letterarie più famose al mondo.

#TUTTIPICCOLIPRINCIPI vede sul palco il gruppo musicale 4SANGIU composto da Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce), Alberto Bobo Bosio (chitarre) e la violinista Alessia Castellino, cantanti e musicisti conosciuti nel cuneese per l’impegno a favore di associazioni ed enti di volontariato.

Nei panni dei personaggi del romanzo ci saranno gli attori Luigi Cando e Giulio Tarasco dell’Accademia Teatrale Toselli di Cuneo e, per la danza, le allieve della scuola “La Maison de la Danse” di Cuneo con le coreografie di Simona Rivotti

La scenografia dello spettacolo sarà un tripudio di colori, grazie agli elaborati di tanti bimbi, figli degli operatori delle cure palliative dell’ASLCN1, che hanno illustrato con varie tecniche pittoriche le principali scene del Piccolo Principe..

La serata di Centallo sarà a favore dell’Associazione LA CURA NELLO SGUARDO ( Corso Dante, 25 Cuneo - Cell. 3496488797 - www.lacuranellosguardo.it e-mail: segreteria@lacuranellosguardo.it)

La CURA NELLO SGUARDO è nata a Giugno 2022 con l’intento di promuovere lo sviluppo culturale e scientifico degli operatorie di veicolare la diffusione della cultura delle Cure Palliative.

L’associazione ha come scopo quello di intraprendere concrete iniziative per supportare e far conoscere le attività offerte nel territorio dall’ASL CN1, dall’Unità Operativa di Cure Palliative, presso il centro diurno, l’Hospice e la somministrazione di cure domiciliari.

L’ingresso sarà libero.

Le offerte raccolte andranno a sostegno del corso C’E’ CHI DICE NO per introdurre in ambito scolastico la Death Education.

Le richieste di supporto degli insegnanti sono arrivate all’associazione, a seguito di genitori o famigliari degli alunni in percorsi di fine vita, e questo ci ha fatto riflettere sulla necessità di costruire risposte condivise in un tempo che ci permetta di consolidare e renderle disponibili al momento del bisogno.

Il fine del progetto proposto è quello di sviluppare strumenti e conoscenza per individuare, condividere e consolidare strategie di coping adattive. Un buon livello di consapevolezza relativa alla perdita ed al lutto consente all’operatore, anche all’insegnante, di orientarsi con maggiori competenze nella gestione di situazioni complesse.

Il corso prevede una formazione frontale ed esperienziale in cui si chiede di condividere e confrontarsi sul tema della perdita e della separazione.