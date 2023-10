La Banda Musicale della Guardia di Finanza in concerto ad Alba

Come in una sinfonia di sapori, che nel Tartufo Bianco d’Alba vede un pregiatissimo solista, così in musica, con un tenore di fama internazionale ad accompagnare la prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza: si rinsalda così il legame tra enogastronomia e la seconda arte, cara alla musa Euterpe.

Nell’ambito delle iniziative organizzate ad arricchire il palinsesto della 93ª edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, sabato 21 ottobre, alle ore 21.00, al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba si alzerà il sipario sul concerto – presentato dalla giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello – che vedrà calcare il palco il complesso artistico diretto dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, ad accompagnare l’esibizione canora di Piero Mazzocchetti, cantante e tenore.

Il programma di sala spazia dal Rigoletto di Verdi e dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni alle colonne sonore firmate dai maestri Ennio Morricone, con Nuovo Cinema Paradiso, e Nicola Piovani, con La vita è bella, passando per West Side Story, Torna a Surriento e le note dell’Inno di Mameli.

“Siamo lieti che il nostro territorio possa ospitare un concerto di caratura internazionale e che la Guardia di Finanza, Corpo che da sempre rappresenta i valori della legalità, abbia accolto il nostro invito per un evento di grande prestigio”, dichiarano congiuntamente il sindaco della Città di Alba Carlo Bo e i presidenti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Liliana Allena, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino, e dell’Associazione Commercianti Albesi, Giuliano Viglione, insieme per l’organizzazione della serata.

Per partecipare – con accrediti gratuiti entro giovedì 19 ottobre, fino a esaurimento posti – è richiesta la prenotazione al link: https://forms.gle/pYjZKwowdhisHywD9

Per motivi organizzativi si richiede al gentile pubblico di accedere al teatro dalle ore 20.00 alle ore 20.30.