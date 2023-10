Nuovo ponte Odasso di Garessio, affidati i lavori della struttura

Il sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio, nel corso dell’incontro sulla statale 28 in corso in paese con Confartigianato ha annunciato che sono stati affidati i lavori per il rifacimento del ponte Odasso, nel centro del paese.

L'opera dovrà essere consegnata entro il mese di novembre 2024.

Com'è noto sarà un ponte che guarderà al futuro: il "concept" della struttura è stato realizzato dal designer Giorgetto Giugiaro e dal suo team e donato al paese.

Con ogni probabilità il nome dovrebbe restare lo stesso, sempre intitolato al generale Mario Odasso.

Dal 5 dicembre 2020 l'attraversamento sul fiume Tanaro è garantito da una passerella provvisoria, che il comune ha affittato in attesa della realizzazione della nuova struttura.

Al momento non si conosce ancora il nome della Ditta che si è aggiudicata i lavori e che verrà reso noto presto dall'Ufficio tecnico del Comune.