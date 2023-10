Canale, Veronica Penna e il cane Vito stelle del "mantrailing"

La storia di Vito costituisce un autentico esempio di crescita, passando dal canile al riconoscimento del Coni in soli dieci anni, merito di un legame profondo che trascende l'ordinaria manifestazione di affetto. “ Con Vito si è creato un legame unico – racconta la vincitrice - , lui è il mio compagno di vita da dieci anni, sempre pronto a confortarmi nei momenti di sconforto e a strapparmi un sorriso . Mi sono innamorata di lui un giorno in canile; era soltanto un cucciolo, ma i suoi occhi già mi 'parlavano'. Vito, come lo chiamo io, è un vero lord ”.

“A chiunque desideri avvicinarsi al mantrailing – spiega ancora Veronica Penna -, consiglio semplicemente di provare, perché è uno sport che lascia senza parole per l'emozione che suscita. Assistere al cane che segue la traccia è una delle esperienze più straordinarie. La Fisc, Federazione Italiana Sport Cinofili, è la mia federazione e per il 2024 abbiamo in programma numerose manifestazioni per promuovere il mantrailing sportivo Fisc. Il calendario delle gare è già molto fitto, dunque non vi resta che unirvi a noi in questa straordinaria esperienza, vi aspettiamo in traccia!”.