L'arte e la bellezza curano: opere degli studenti dell'Artistico donate all'ospedale di Cuneo

Hanno immaginato, disegnato, dipinto, creato.

Gli studenti della terza, quarta e quinta classe di Arti figurative del liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo, con i loro insegnanti e con il dirigente Carlo Garavagno, oggi hanno partecipato all'inaugurazione delle loro opere, che abbelliscono i muri di due reparti dell'ospedale di Cuneo.

Sono infatti state donate, attraverso un contributo della Lilt, al reparto di Radioterapia del Santa Croce e al reparto di Oncologia del Carle. Un modo per umanizzare due reparti molto complessi, perché l'arte cura, come ha sottolineato il dirigente Garavagno.

Anche i ragazzi hanno sottolineato che nelle loro opere hanno voluto mettere colore e immagini che potessero dare sollievo e conforto a chi vive un momento di dolore e di sconforto.

All'inaugurazione, alla presenza della Lilt con la presidente Patrizia Manassero, dei Trilulu, che hanno cantato per gli studenti, del direttore amministrativo dell'azienda, è stato espresso un grande grazie alla scuola e ai ragazzi per le opere che hanno realizzato e per le bellissime intenzioni espresse. Per loro la soddisfazione di sapere che la loro arte abbellirà dei reparti, tra immaginazione, colore e fantasia.

Oggi è stato inaugurata anche la filodiffusione, sempre nel reparto di Oncologia e nel Dayhospital oncologico al Carle. Perché anche la musica è arte.