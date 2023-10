Semina il panico tra le vie di Cuneo sparando in aria con una pistola a salve

Momenti di follia a Cuneo, oggi, martedì 17 ottobre.

Verso l'ora di pranzo un uomo ha attraversato alcune vie della città sparando colpi in aria con una pistola e seminando il panico tra i passanti che, a decine, hanno allertato il 112.

L'arma, si è poi scoperto, era a salve, ma priva del tappo rosso obbligatorio.

Il soggetto, un 55enne originario di Varese e residente a Boves, ha iniziato a sparare in via Luigi Gallo, arrivando in corso Dante e, ancora, nei pressi delle scuole in corso Carlo Brunet. E' giungo infine in corso Nizza, dove è stato raggiunto e bloccato dalle forze dell'ordine, intervenute in modo massiccio, all'altezza di corso Galileo Ferraris.

A intervenire la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Sul posto anche i Carabinieri. L'uomo è stato portato in Questura. Verrà denunciato per procurato allarme oltre che per il possesso di un'arma a salve, ma priva del tappo rosso, quindi senza occlusione della canna. Utilizzata, tra l'altro, per creare panico.