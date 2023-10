Ritrovato senza vita nella zona del Monte Orsiera il 29enne escursionista disperso da sabato

Di Giuseppe Salvi, 29enne escursionista torinese, non si avevano più notizie da sabato 14 ottobre. Il suo corpo, purtroppo senza vita, è stato individuato nella tarda mattinata di oggi, martedì 17, nella zona del Monte Orsiera, tra le montagne di Fenestrelle e Roure, in val Chisone, nel Pinerolese.

Domenica l’allarme lanciato dalla sorella Alessia, dopo che il giovane non aveva fatto rientro a casa. Subito erano iniziate le ricerche, rivoltesi anche nella zona di Moretta, nel Cuneese, dove il cellulare del ragazzo risultava essersi agganciato . Un dato non così significativo, visto che, spiegano gli esperti, in alta montagna, in assenza di ostacoli, il cellulare cerca di connettersi alla prima antenna disponibile.

“Dopo che le ricerche iniziate nella giornata di ieri, lunedì 16 ottobre, avevano dato esito negativo – spiegano dal Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte - il miglioramento delle condizioni meteorologiche di questa mattina ha consentito un primo sorvolo nuovamente infruttuoso con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo si è proceduto col trasporto in quota delle squadre prima che le nebbie impedissero le operazioni aeree. In seguito, un miglioramento della visibilità ha consentito un nuovo sorvolo durante il quale è stato avvistato il corpo dell'uomo alla base della parete est della punta meridionale del Monte Orsiera, da cui l'uomo è presumibilmente precipitato. In seguito si è proceduto con il recupero della salma effettuato con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco”.

Hanno collaborato alle operazioni i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri. I soccorritori ringraziano gestori del Rifugio Selleries, che hanno messo a disposizione i locali per la base operativa delle ricerche.

Il ritrovamento ha messo tragicamente fine alle speranze risposte nelle ricerche da parte di parenti e amici del giovane. Ancora questa mattina la sorella Alessia aveva riportato quanto riferito da un testimone, che aveva confermato la presenza del suo congiunto nelle vicinanze del rifugio Sellerais verso le 12.30 di sabato, diretto probabilmente verso la punta Cristalliera. L’auto del giovane, una Fiat Panda color oro, era stata ritrovata domenica sera dai Vigili del Fuoco nella zona di Pracatinat in Val Chisone, nel comune di Fenestrelle.