Arriva ad Alba il FolkLAB: laboratorio con tamburo medioevale e gioco della bandiera

Un sabato pomeriggio all’insegna del divertimento .

Il gruppo musici e sbandieratori del Borgo Patin e Tesor dà il via ad un nuovo appuntamento con “Folk Lab”, sabato 21 ottobre dalle ore 15 alle 16:30 presso l’area verde in Zona H di Alba con merenda offerta a tutti i partecipanti. Sarà un laboratorio aperto a tutte le età per chiunque desideri provare e magari appassionarsi ad un nuovo hobby, che attinge le sue radici dal medioevo e ancora oggi rallegra con musica e colori le piazze e le vie durante le rievocazioni albesi.

I giovani del gruppo hanno così deciso di mettersi in gioco, spinti dal desiderio di condividere la propria passione e stringere l'occhiolino a chi desideri passare un pomeriggio alternativo tuffandosi in una nuova esperienza. Con l’occasione si potranno imparare alcune facili e divertenti marce medioevali oppure giocare a fare lo sbandieratore con evoluzioni e volteggi della bandiera.

La partecipazione è gratuita e per iscriversi basta meno di un minuto compilando il form al link: bit.ly/folklab, mentre per ulteriori informazioni basta inviare un messaggio al numero 328 941 6449 (Silvia).