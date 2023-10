Avvistamenti di lupi a Prazzo. Il sindaco: "Prossimi al punto di non ritorno"

A Prazzo, in Alta Valle Maira, continuano in modo sistematico le predazioni e gli attacchi da parte dei lupi. “Solo a partire dal 25 settembre scorso - spiega il sindaco Gabriele Lice - e sino ad arrivare al 9 ottobre, ovvero in due settimane, nel nostro piccolo comune i lupi hanno ucciso e predato nove capi di bestiame (sei vitelli e tre manze) a scapito di quatto aziende che operano sul territorio”.

Avvistamenti sempre più frequenti e ravvicinati. C’è forte preoccupazione negli abitanti, legata non solo all'aumento dei lupi ma anche al loro comportamento sempre più confidente verso l’uomo.

“Quanto si sta determinando non ci sorprende - continua il sindaco - in quanto già negli ultimi anni abbiamo registrato innumerevoli attacchi e 'visite' del predatore in centro paese, dove sono stati sbranati animali domestici. Siamo però sempre più convinti che la situazione stia sfuggendo di mano e che il punto di rottura sia ormai prossimo. Ci tengo a far conoscere poche righe tratte dalla ricerca di Mario Comincini, dove si elencano centinaia e centinaia di casi riportati sui registri e archivi Prefettizi dei vari comuni”.