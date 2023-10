Ceva, l'opposizione sul cantiere lungo Tanaro: "Dopo un anno lavori ancora da ultimare"

Il gruppo di minoranza "Una svolta per Ceva" torna sulla situazione del cantiere lungo Tanaro, a un anno circa dall'inizio dei lavori.

"Sabato 14 ottobre - scrivono i consiglieri - il cantiere lungo Tanaro ha compiuto un anno e la situazione è ancora quella che è sotto gli occhi di tutti. Come si evince dal cartello posto sul cantiere il termine lavori sarebbe stato a 200 giorni dall'inizio, abbiamo ampiamente passato la data. Il Sindaco ad agosto ha emesso un comunicato rassicurando la popolazione che siamo nei tempi, ma quali tempi?".

"Nelle passate discussioni in Consiglio Comunale, - proseguono da "Una svolta per Ceva" - manifestavamo la nostra preoccupazione per il tardare l'inizio di questo cantiere, ora manifestiamo la nostra preoccupazione sulla conclusione. È vero, come dice il sindaco, che non è stata fatta alcuna proroga, ma si procede con la sospensione lavori, il risultato nei fatti non cambia, sono finezze tecniche che alla popolazione non interessano. Ciò che interessa è che venga finalmente concluso un cantiere che ha creato disagio in una zona molto frequentata e preoccupazione per i residenti visto l'approssimarsi della stagione delle piogge, fin'ora siamo stati graziati dalla siccità, per quanto riguarda le alluvioni, anche se ci danneggia su altri settori. Abbiamo scelto la strada dei media, perché stufi di battere sempre in Consiglio Comunale su questo tema, dove le risposte si hanno con tempi lunghi e l'Amministrazione si chiude, in genere, sulle proprie posizioni e non confrontandosi serenamente per trovare soluzioni. Avremmo trovato più onesto, da parte del Sindaco, ammettere che ci sono problemi con questo cantiere, invece di informare i cittadini che tutto è a posto. Chiediamo che il Sindaco comunichi alla cittadinanza una data precisa e sicura entro la quale il cantiere verrà terminato."