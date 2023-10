Da Moretta a Edimburgo per partecipare al convegno dedicato al musico David Rizzio

Il sindaco di Moretta Gianni Gatti, con il vicesindaco Emanuela Bussi e l’assessore Giuseppe Serafino, si è recato la scorsa settimana ad Edimburgo per partecipare ad un convegno dedicato a Davide Rizzio.

Il musico, nato a Pancalieri nel 1533, visse per qualche tempo al servizio del conte Carlo Ubertino I di Solaro nel castello di Moretta e con lui, che era ambasciatore in Scozia da parte dei Savoia, nel 1561 si trasferì a Edimburgo, dove venne chiamato David. Divenne segretario particolare della regina Maria Stuarda e nel 1566 in seguito ad una congiura ordita da notabili scozzesi, guidata dal consorte della monarca, Enrico Stuart, Lord Darnley, in Holyrood House di Edimburgo.

Gianni Gatti assieme ad alcuni amministratori comunali morettesi si era già recato ad Edimburgo, nel marzo scorso, per donare a Emma Thompson, curatrice della collezione reale scozzese di Holyroodhouse, una copia del libro scritto dal ricercatore torinese (quasi omonimo di Rizzio) Davide Riccio, “Il musico David Rizzio”, promosso dal Comune di Moretta, in cui viene narrata l’incredibile vicenda d’oltremanica del compositore e poeta.

In quell’occasione avevano conosciuto la professoressa Emanuela Patti dell’ Istituto italiano di cultura, ad Edimburgo che dopo essere venuta a Moretta lo scorso settembre, per visitare i luoghi di Rizzio, ha invitato il primo cittadino e gli amministratori al terzo workshop promosso dall’università di Edimburgo dedicato al musico italiano.

Presenti al simposio anche il console italiano in Scozia Veronica Ferrucci con esperti storici e musicologi, rappresentanti del museo nazionale scozzese, di palazzo Holyrood House e della biblioteca nazionale scozzese.

Il progetto finanziato della Royal Society di Edimburgo era il terzo di una serie di workshop organizzato dalla professoressa Patti, docente all’Università di Edimburgo.

Durante il convegno si è esaminato come David Rizzio sia stato rappresentato in Scozia in letteratura, opere musicali, pittura e cinema.

Il musico e segretario personale di Maria Stuarda è stato rappresentato nelle arti scozzesi per la sua stretta relazione con la regina, la sua uccisione per mano del marito di lei e di un manipolo di protestanti, e la sua associazione con i conflitti religiosi che hanno segnato la Riforma scozzese.

Nonostante la sua fama, né il suo ruolo politico e culturale né la sua influenza artistica sono stati studiati in modo dettagliato, prima d’ora, da esperti di fama internazionale.

Attraverso i tre workshop, Emanuela Patti ha mirato a colmare questa lacuna, approfondendo con ricerche e studi la vita e la carriera di Rizzio.

Il sindaco Gianni Gatti è stato invitato a parlare durante il convegno di Edimburgo dove ha raccontato come, un anno fa, era nato a Moretta il progetto di valorizzazione della figura del musico, fino ad allora sconosciuto nella sua terra d’origine, partendo dalla promozione da parte del Comune del volume “Il musico David Rizzio”, in cui viene narrata l’incredibile vicenda del compositore.

Il libro sarà presentato sabato 21 ottobre alle 14 a Saluzzo nell’ambito della “Festa del libro medievale e antico” che si terrà al Quartiere (ex caserma Musso) con la presenza del suo autore Davide Riccio che dialogherà con Angela Donna, raccontando la storia e i retroscena del musico, omonimo dell’autore stesso.

Il sindaco Gianni Gatti, di ritorno da Edimburgo, ha affermato con soddisfazione: “Siamo molto contenti che la figura di David Rizzio, stia emergendo, sia qui in Italia che a Edimburgo. Prima d’ora il musico era quasi sconosciuto. Ringrazio la dottoressa Emanuela Patti, insegnante di letteratura italiana all’Università della capitale scozzese, per averla approfondita.

Il libro a lui dedicato, che sarà presentato alla ‘Festa del libro antico e medievale' di Saluzzo, organizzata nell’ambito del Salone del Libro di Torino, spero che sia un volano per far conoscere Rizzio e le sue vicende a un ampio pubblico. Intanto – conclude Gatti –, come Comune di Moretta, organizzeremo un evento nella primavera 2024. Un momento che spero possa coinvolgere le scuole e mettere in luce l'aspetto storico, culturale e, perché no, anche turistico relativo al musicista che ha assunto il ruolo di segretario personale di Maria Stuarda".