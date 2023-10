Mondovì, scontistiche sulla TARI alle attività che aderiscono al progetto "Pane al pane" contro lo spreco alimentare

Il comune di Mondovì rilancia il progetto “Pane al Pane” a sostegno delle fasce più deboli, stanziando 5 mila euro per scontare la parte variabile della TARI alle aziende che aderiscono all'iniziativa.



Il progetto, iniziato nel 2018, prevede che la Caritas a fine giornata ritiri le eccedenze alimentari dei negozi per aiutare le persone in difficoltà: nel 2018 erano le 16 ditte aderenti, con un raccolto di oltre 10 mila chili.



L’iniziativa è poi proseguita anche con la pandemia, anche se con un calo nelle raccolte, dovuto anche all'aumento costi energetici e delle materie prime che hanno causato una diminuzione della produzione; nel 2021 sono state 13 attività donatrici.



“Si tratta - ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Francesca Botto - di una misura a contrasto della povertà e contro spreco del cibo. Siamo qui grazie alla preziosa collaborazione con la Caritas diocesana e con l'associazione Cittadella della Carità. Il comune di Mondovì ha deciso di far continuare un progetto, iniziato nel 2017 con Fondazione CRC, stanziando 5 mila euro destinati a premiare le attività commerciali che sostengono al progetto Pane al Pane”.



“Per noi - ha detto Marco Fulcheri, direttore della Caritas diocesana monregalese che ha presentato l'iniziativa insieme a Massimo Capponi presidente dell'associazione Amici della Cittadella della Carità - questo incremento di risorse per il rilancio di Pane al pane è molto importante per vari motivi. È importante perché è un’iniziativa che va ad aiutare fasce deboli della nostra comunità e le persone più fragili, ma utile anche dal punto di vista ambientale nell’ottica dell’economia circolare. Infine ha anche un valore educativo per tutti a un uso più attento degli alimenti, nel rispetto di tutti e delle nuove povertà dovute anche alle crisi economiche e alle guerre.”

COME ADERIRE

I requisiti per accedere alle scontistiche del comune sono tre: essere un’attività commerciale, industriale o produttive che produce o distribuisce beni o alimenti, avere sede nel comune di Mondovì ed essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.

Le attività che aderiranno potranno avere fino a un massimo del 25% di sconto sulla parte variabile della tariffa rifiuti. La percentuale sarà calcolata in base al quantitativo di beni alimentari ceduti nel corso dell'anno a titolo gratuito.

Da 25 a 100 chili: 5%; da 101 a 500 chili: 10%; da 501 a mille chili: 15%; da 1001 a 1400 chili: 20% e oltre i 1.401: 25%.

È sufficiente compilare il modulo scaricabile dal sito comune.mondovi.cn.it

e inviarlo via PEC a comune.mondovi@postecert.it

via raccomandata: Comune di Mondovì

Corso Statuto 15, 12084 Mondovì

La Caritas Diocesana ha colto l'occasione per rinnovare l'appello alla ricerca di volontari per le iniziative sul territorio, utili in particolare per la formazione dei più giovani.