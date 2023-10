“Sfortunatamente questo negozio ha chiuso definitivamente”: Desigual lascia Cuneo

Al posto delle vetrine colorate uno sfondo bianco e la scritta inequivocabile: “Sfortunatamente questo negozio ha chiuso definitivamente. Ma siamo comunque disponibili 24 ore su desigual.com”.

È notizia di questi giorni che il negozio Desigual chiude a Cuneo.

Ormai vuoto, è in corso in queste ore lo smontaggio del mobilio del punto vendita in corso Nizza 70.

Desigual è un'azienda di abbigliamento fondata a Barcellona nel 1984. Nell'ultimo esercizio 2022, il marchio di moda spagnolo ha realizzato un fatturato di 379 milioni di euro e un utile netto di 3,04 milioni di euro.