Venerdì 27 ottobre a Pollenzo la terza edizione del premio Economia del futuro

Nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre, a partire dalle 17,30, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ospita la terza edizione del Premio Economia del futuro.



Il Premio, promosso dal Polo del Gusto, in collaborazione con Forbes Italia e l'Università di Scienze Gastronomiche, si pone l’obiettivo di individuare e premiare progetti d’impresa profondamente contemporanei, attenti ai valori della sostenibilità e dell’etica, in grado di generare cambiamento e ricadute positive e concrete sull'economia. Ogni anno viene assegnato un riconoscimento a personalità/ progetti/aziende che mettano al centro delle loro attività una visione di sviluppo economico in grado di anticipare tendenze e soluzioni del futuro.



La giuria, oltre a Riccardo Illy e Alessandro Rossi, è composta da personalità influenti del mondo dell’economia, come Francesco Giavazzi, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, a cui quest'anno si è aggiunto Carlo Petrini, fondatore e presidente UNISG, e i due vincitori delle passate edizioni del Premio, don Luigi Ciotti (Premio 2021) e Lucio Cavazzoni (Premio 2022).



Nella giornata di venerdì 27 ottobre, in cui verrà comunicato il nome del vincitore dell’edizione 2023: intervengono Riccardo Illy, Carlo Petrini, Elsa Fornero, Barbara D'Andrea, Alessandro Rossi.