Cuneo, daspo urbano per un 53enne sorpreso a spacciare in zona quadrilatero

Il questore di Cuneo, Carmine Rocco Grassi, ha adottato un nuovo daspo urbano per il contrasto dello spaccio di stupefacenti riferito a fatti commessi nella zona del cosiddetto “quadrilatero”, nel capoluogo provinciale.

Destinatario del provvedimento è un cittadino italiano di 53 anni, sorpreso dal personale della Polizia di Stato a cedere sostanze stupefacenti nell’area di piazzale della Libertà, presso la stazione ferroviaria, in corso Giolitti e in via Silvio Pellico.

L’uomo era stato denunciato in stato di libertà. Successivamente, la Divisione Polizia Anticrimine della locale Questura, analizzando i gravi episodi recenti e quelli relativi agli ultimi tre anni, le attività criminali poste in essere dall’uomo in diverse zone della città nonché le frequentazioni con persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, emetteva nei suoi confronti la misura a seguito della quale il 53enne non potrà avere accesso o stazionare nelle immediate vicinanze delle scuole e tutti i bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari del Comune di Cuneo, siti in piazzale della Libertà, corso Giolitti e via Silvio Pellico, per un periodo di 24 mesi, pena, in caso di accertata violazione, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.

Salgono quindi a 12 i divieti di accesso adottati nell’area del cosiddetto quadrilatero, oltre a 4 avvisi orali e 6 fogli di via obbligatori adottati dal Questore di Cuneo nei confronti di soggetti che gravitavano in quella zona.