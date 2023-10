Potabilità dell'acqua, valori ancora fuori norma a Cuneo

Questa mattina l’Asl ha emanato il provvedimento autorizzativo alla revoca dell’ordinanza di non potabilità per il comune di Vignolo. Nel primo pomeriggio sono stati autorizzati i comuni di Borgo San Dalmazzo e Cervasca.

Per quanto riguarda Boves, il provvedimento dell'Asl che rileva la potabilità dell'acqua è di pochi minuti fa. Quindi anche a Boves si può utilizzare l'acqua per scopi potabili.

Su Castelletto Stura si è in attesa che dal laboratorio escano i risultati che, qualora fossero positivi, potrebbero garantire il via libera per la revoca dell’ordinanza nella mattinata di domani.

Più complessa la situazione di Cuneo. Nonostante le operazioni di disinfezione dell’acqua, i valori non sono rientrati nella norma e si deve proseguire con i nuovi prelievi. I 433 km della rete dell’acquedotto del capoluogo necessitano di tempistiche maggiori per abbattere i parametri fuori norma. Emergono elementi di criticità sotto l’aspetto biologico oltreché di torbidità. Le conseguenti analisi richiedono circa 24 ore per avere i risultati. Nella giornata di domani si continuerà con i prelievi auspicando che nel frattempo arrivino esiti positivi dal laboratorio.

Per segnalazioni ed urgenze, il numero di Pronto Intervento ACDA 800.194.066 è disponibile h. 24/24.