La campionessa borgarina Marta Bassino è "Atleta dell'Anno Fisi 2023"

ABBIAMO VINTO. DI NUOVO

Marta è Atleta dell’Anno #FISI 2023… grazie a tutti coloro che hanno votato! L’annuncio poco fa a Skipass #Modena Con questo post il fan club della supergigantessa borgarina Marta Bassino ha annunciato il bellissimo successo della propria beniamina che, per la seconda volta, si aggiudica l'ambito riconoscimento. Una stagione straordinaria la sua: la campionessa di sci alpino, in forze al Centro Sportivo Esercito, ha infatti a conquistato la medaglia d’oro nel supergigante femminile dei Mondiali di Meribel, arrivando terza nella classifica di Coppa del mondo di gigante grazie anche alla vittoria di Sestriere, totalizzando sette podi stagionali.

Per il quarto anno consecutivo, il sesto negli ultimi sette, la medaglia arriva dallo sci alpino. Non solo: per la settima stagione consecutiva, a vincerla è una donna.



La vittoria di Marta, nota anche con il soprannome di "piuma d’acciaio", è stata annunciata alle 12 di oggi nel corso di Skipass Modena, dopo che le votazioni del concorso si erano chiuse lo scorso 22 ottobre. Marta ha superato di misura la biatleta Lisa Vittozzi. L'altro finalista era Simone Deromedis, campione di skicross.