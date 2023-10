A Cuneo "Le valigie del cambiamento ed economia circolare: conosci, comunica e cambia"

Le Valigie del Cambiamento, è il progetto didattico gratuito per la scuola primaria, che il Parco fluviale propone per l’anno scolastico 2023 -24, nato con l'obiettivo di educare alla cittadinanza globale e al pensiero ecologico, rappresenta un passo significativo per la formazione dei cittadini consapevoli e responsabili.

L'educazione alla cittadinanza globale propone infatti un approccio educativo innovativo ed olistico che mira a sviluppare cittadini attivi e responsabili, in grado di contribuire in modo incisivo alla creazione di un mondo più sostenibile ed equo. L'obiettivo dell’iniziativa è promuovere la crescita e lo sviluppo dei nostri studenti in un contesto in cui le conoscenze non siano un fine, ma lo strumento necessario a favorire lo sviluppo di atteggiamenti di empatia, interesse e rispetto verso tutte le forme di vita e i beni comuni attraverso metodologie innovative.

Il cuore del processo di apprendimento è la creazione di una comunità educante attiva e gli insegnanti partecipanti riceveranno formazioni specifiche per guidare i bambini nell'esplorazione delle connessioni tra il loro comportamento e le sfide globali con particolare attenzione ai cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile dell'acqua e alla biodiversità.

Il progetto è strutturato per coinvolgere attivamente le classi 4ª e 5ª della scuola primaria dei Comuni del Parco fluviale Gesso e Stura e della Provincia di Cuneo, fino a un massimo di 20 classi.

In forma completamente gratuita i partecipanti avranno accesso a due laboratori didattici. Il primo si svolgerà in classe sotto la guida del Team didattica del Parco fluviale, mentre il secondo avrà luogo presso le strutture didattiche del Parco fluviale a Cuneo.

Sarà a disposizione di ciascun insegnante il kit didattico "Avventure Fluviali," progettato per supportare attività incentrate sulla sostenibilità ambientale.

Il progetto include inoltre il coinvolgimento delle classi partecipanti nella "Festa della Sostenibilità," evento in programma per il mese di maggio 2024 a Cuneo, affinché gli studenti possano condividere il loro percorso confrontandosi con tutta la cittadinanza.

Gli insegnanti referenti del progetto riceveranno una formazione gratuita in modalità mista, on line e in presenza, per un totale di 5 ore.





Economia circolare: conosci, comunica e cambia! è invece un concorso a premi destinato le scuole secondario di II grado incentrato sul tema dell’Economia Circolare. La formula scelta è quella innovativa dell’Hackathon, finalizzata alla risoluzione di problemi complessi a vantaggio della comunità. Oltre al monte premi definito dal progetto la Camera di Commercio della Provincia di Cuneo ha messo a disposizione dei partecipanti il nuovo "Percorso di certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile" in cui potranno rientrare le attività oggetto di Hackathon stesso.

Il Percorso permette, tramite il sistema di certificazione di parte terza, la messa in trasparenza di competenze strategiche per il mercato del lavoro, in particolare in ambito green e digitale, acquisite in contesti non formali rilasciando al termine del lavoro l'attestato di competenza e il "digital badge".

Le iniziative sono entrambe sostenute dal progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, Qualità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale”, finanziato attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo attivo nei territori di Cuneo, Rovereto e Mantova.

La scadenza per l’invio delle candidature per Le Valigie del Cambiamento è fissato al 31 ottobre 2023 ore 12.00, con possibilità di proroga in base alla disponibilità dei posti. La richiesta può essere inoltrata compilando il form digitale disponibile sul sito www.parcofluvialegessostura.it nella sezione Attività didattiche. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 0171444560 dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14.30- 16.30 o scrivendo a didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it





I termini per la partecipazione al concorso Economia circolare: conosci, comunica e cambia! sono stati estesi al 3 novembre 2023, tutte le informazioni e i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito: www.cci.tn.it/economia-circolare-conosci-comunica-e-cambia/ . Gli interessati possono ricevere supporto alla candidatura scrivendo all’indirizzo mail: lungoleviedellacqua@comune.cuneo.it o in alternativa telefonando al numero 0171 444 566 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 nei giorni feriali.