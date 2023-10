Biodigestore di Borgo, la sindaca:“Rispettiamo la sentenza del Tar, ma rimangono perplessità e nodi non risolti”

“Prendiamo atto e ovviamente rispettiamo la sentenza. Il Tar si è espresso su un profilo formale e non sul merito. Rimangono pertanto le perplessità e i nodi non risolti”.

È il commento a caldo della sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione sulla sentenza del Tar che ha giudicato imammissibile il ricorso presentato contro il biodigestore.

Nello specifico la Giunta borgarina puntava all'annullamento della delibera del 17 febbraio scorso con cui l'assemblea Acsr-Cec votò sì per l'accettazione del contributo PNRR da 12,8 milioni di euro.

Secondo la Giunta Robbione il provvedimento del Consorzio Ecologico Cuneese è stato adottato “sulla base di motivazioni sostanzialmente economiche”, mentre non è stato “considerato alcun aspetto relativo alla ricaduta ambientale dell’investimento”. Inoltre non tiene conto “della recente giurisprudenza amministrativa in materia di 'impianti minimi', la quale è orientata ad assegnare al mercato in libera concorrenza l’attività di trattamento dei rifiuti organici” e non abbia considerato “gli interessi della collettività insediata sul territorio sul quale dovrebbe essere realizzato l’impianto”.

Il Tar del Piemonte ha giudicato il ricorso inammissibile in quanto tardivo: notificato il 16 maggio 2023, cioè oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dall'approvazione della delibera. L’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività determina quindi, come si legge nella sentenza, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per sostanziale carenza d’interesse.

“I cittadini e le cittadine di Borgo San Dalmazzo sappiano che questa Amministrazione continuerà a fare di tutto per tutelarli. Ci riserviamo di valutare la situazione e i passi da fare”, conclude la sindaca Robbione.