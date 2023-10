"Food in progress”: come evolve l’agroalimentare, un settore che in Granda conta più che altrove [FOTO E VIDEO]

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 ottobre, presso la sala Michele Ferrero all’interno della sede di Confindustria Cuneo il convegno Food in Progress, dedicato al settore agroalimentare. Un incontro nato per analizzare la situazione attuale dettato da profonde trasformazioni: dal cambio delle preferenze dei consumatori, ai progressi tecnologici, passando dal cambiamento climatico e da incertezze di tipo geopolitico.

Al secondario. Nell’ambito industriale della trasformazione alimentare si parla di circa 1.100 aziende che costituiscono una ricchezza quantificata in 3,7 miliardi di euro, cifre che sfiorano i 5 miliardi se si include anche la categorie delle bevande (alcoliche e non). Si tratta del 15% del Pil provinciale e il peso sul manifatturiero è doppio se rapportato al resto del Piemonte. Si stima, inoltre, un peso sull’export di 2,5 miliardi per l’alimentari e 1,2 miliari per le bevande: uno dei mercati più dinamici oltre confine.

Cuneo è, infine, terza in Italia per vitivinicolo certificato, quarta per food & wine. In entrambi i casi è quella ad avere i numeri più alti in Piemonte ben distanziata dalle altre realtà.