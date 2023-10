Vicoforte, approvato il progetto di messa in sicurezza di alcune strade comunali

La Giunta comunale di Vicoforte ha approvato il progetto di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali: via Moline e via Felice Biella.

"E’ un primo passo per effettuare interventi sulla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. - dichiara il sindaco Gian Pietro Gasco - Auspichiamo nella concessione del contributo che ci consentirà di realizzare rapidamente i lavori e di programmarne altri in strade, alcune già individuate, che ne hanno estrema necessità."

Il progetto prevede la realizzazione di scogliere, di barriere stradali, di bitumatura e di segnaletica ed ha consentito di partecipare al bando della Regione Piemonte per richiedere contributi utilizzabili per interventi sulla viabilità nei territori di comuni totalmente montani. Il progetto, nel suo complesso, ammonta ad oltre 181mila euro e prevede la compartecipazione di fondi comunali di oltre 61mila euro.