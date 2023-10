Scegli il Bonelli: non solo economia!

L’istituto Bonelli di Cuneo, sempre ai primi posti nelle statistiche delle migliori scuole tecniche italiane, presenta un unico indirizzo, Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), che si sviluppa con un primo biennio comune e tre articolazioni nel triennio: chi vuole continuare il percorso tradizionale prosegue nell’articolazione AFM, chi desidera dedicarsi all’informatica sceglie la SIA (Sistemi Informativi Aziendali, chi ha interessi per le lingue straniere può invece iscriversi alla RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing).

Nel percorso SIA si imparano e approfondiscono le tecniche di programmazione, dalle nozioni base fino alla realizzazione di siti web dinamici, oltre che apprendere l'utilizzo e la progettazione di Data Base (fondamento di tutti i software di gestione aziendale).

La RIM, invece, presenta le discipline giuridico-economiche in un’ottica internazionale e aggiunge lo studio di una terza lingua straniera, oltre all’inglese e al francese (a scelta spagnolo o tedesco).

Negli ultimi anni sono stati aggiunti al percorso tradizionale sin dal primo anno e sempre all’interno dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, due nuovi percorsi che seguono pienamente le richieste del mondo del lavoro:

1) TURISMO E AMBIENTE

2) E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE

1) Il primo è caratterizzato da un approccio formativo di tipo operativo ed esperienziale che, da una base di ampia cultura generale e di conoscenza della sfera economica nazionale e internazionale, si sviluppa in un contesto specialistico rivolto:

all’economia sociale

allo sviluppo sostenibile del territorio in un’ottica di compatibilità ambientale

ai servizi in ambito turistico.

Tale formazione, unita alla padronanza delle lingue straniere (inglese e spagnolo, che si studia dal primo anno come seconda lingua) in maggior uso e delle tecnologie per la gestione integrata dei settori di amministrazione aziendale, consente ai diplomati di operare con competenza in qualsiasi attività economica ed in specie in quelle del settore turistico/ambientale.

2) Il percorso e-commerce e marketing digitale è caratterizzato da un approccio formativo di tipo laboratoriale che, da una base culturale già orientata alla conoscenza del sistema economico nazionale e internazionale e dei processi aziendali, si sviluppa in un contesto specialistico rivolto:

● all’ampio ambito del web

● al commercio elettronico in particolare

● al competente utilizzo di tutti gli strumenti e servizi on-line, utili per la promozione dell’immagine aziendale.

Tale formazione culturale ed economica, unita alla padronanza di tecnologie e software per la gestione integrata dei settori di amministrazione aziendale e alla capacità di operare su archivi di dati e con strumenti di analisi statistica, consente ai diplomati di operare con competenza in tutte le attività economiche ed in particolare in quelle caratterizzate dall’utilizzo professionale delle dinamiche operative dei social network oltreché nell’ampio settore del marketing digitale.

In tutti i percorsi e articolazioni presentati le ore di matematica sono quelle delle altre scuole, anzi, la matematica del Bonelli è più operativa e concreta di quella che viene studiata negli altri istituti.

Invitiamo le famiglie e i giovani a venire a visitare l’istituto per vederlo, conoscere i laboratori e per parlare con i docenti e gli alunni affinché la scelta della scuola sia la migliore possibile e, soprattutto, risponda al meglio ai desideri personali e a quelli, oggi fondamentali, di un proficuo e facile inserimento lavorativo.