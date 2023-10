Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “I comuni cuneesi in prima linea contro le barriere architettoniche in arrivo oltre 186.000 €euro dal bando regionale”

Il Cuneese mette al centro dell’attenzione l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie a un bando regionale. Ventotto comuni riceveranno oltre 186 mila grazie ai fondi fortemente voluti da Chiara Caucino, assessore alle Politiche per la Casa del partito Lega.



“Tra i destinatari di questi finanziamenti - dettaglia il consigliere regionale della Lega Matteo Gagliasso - ci sono Saluzzo che beneficerà di 8000 euro, stessa cifra andrà a Borgo San Dalmazzo, Cherasco, Barge, Dronero, Centallo, Caraglio, Villanova Mondovì, Bagnolo Piemonte, Ceva, Cavallermaggiore. Mondovì e Savigliano avranno a loro disposizione per questa battaglia di civiltà di 10.000 euro mentre Moretta, Santo Stefano Belbo, Manta, Bene Vagienna, Costigliole Saluzzo, Marene, Santa Vittoria d'Alba, La Morra, Vignolo, Paesana, Genola, Vezza d'Alba, Sanfront, Cervere, Trinità riceveranno rispettivamente 4mila euro. Insieme a loro anche Tarantasca cui verranno erogati 2111,79 euro”.



“Alla pubblicazione del bando - spiega il vicepresidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte Matteo Gagliasso - la partecipazione dei comuni al bando era tiepida, ma grazie agli sforzi dell'attento assessore, sono stati ottenuti risultati straordinari. Ora, ben 130 comuni piemontesi potranno beneficiare di un finanziamento complessivo di 865.117,79 euro. L’importanza dell'eliminazione delle barriere architettoniche, specialmente nelle aree svantaggiate, montane e interne va a migliorare la qualità di vita delle persone più vulnerabili, rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di condurre una vita normale. Siamo soddisfatti della partecipazione di tanti comuni del cuneese, che dimostrano di essere in prima linea nella battaglia contro gli ostacoli architettonici”.