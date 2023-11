Fossano si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: si delinea il percorso della terza tappa

Comincia a delinearsi quella che sarà la terza tappa del Giro d'Italia 2024: la Novara-Fossano. I corridori, provenienti dal capoluogo del Piemonte settentrionale attraverso un itinerario che li porterà a toccare Vercelli e a "sfiorare" Alessandria e Asti, entreranno in Fossano da est, ovvero da Cherasco a Salmour e non da Cervere come avvenne in passato in due occasioni.





Lo hanno annunciato venerdì 27 ottobre, a latere della conferenza stampa di presentazione della quarantatreesima mostra nazionale dei bovini di razza piemontese, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia e il primo cittadino di Fossano Dario Tallone.

L'ufficialità dell'arrivo in quest'ultima città c'era infatti dai primi di ottobre, ma il percorso preciso di avvicinamento al traguardo dopo un percorso di 165 chilometri è stato dettagliato solo qualche giorno fa.

Da Salmour la corsa rosa proseguirà verso il centro storico da via Narzole fino alle Poste per poi virare a destra lungo via San Michele percorrendola fino alla sua intersezione con viale Regina Elena, teatro della volata finale.

Il viale verrà percorso per circa milletrecento metri, fino al traguardo allestito nei pressi della chiesa del Salice.

La definizione dettagliata del tratto cittadino è scaturita dal sopralluogo effettuato venerdì 27 ottobre in mattinata dall'amministrazione comunale con la delegazione RCS.

Lunedì 6 maggio, oltre al Giro d'Italia, la città sarà impegnata nell'edizione 2024 della festa patronale di San Giovenale, con la fiera e il luna park.

"Le due manifestazioni potranno convivere in assoluta serenità - ha affermato il Sindaco Dario Tallone - certo ci sarà qualche momento in giornata in cui la viabilità ordinaria potrà subire un blocco importante, ma sono sicuro che i fossanesi avranno la pazienza di rispettare tale temporanea situazione riconoscendo per contro l'enorme importanza di una giornata dall'alto valore sportivo e promozionale come quella dell'arrivo del Giro!"

"Il villaggio rosa sarà in piazza Diaz, mentre il centro storico e la zona sud della città saranno dedicate alla fiera e alla festa patronale, senza interferenze e nel pieno rispetto della necessaria sicurezza." Ci tiene a sottolineare ancora Tallone. "Il tradizionale luna park dovrebbe essere spostato in piazza Panero".