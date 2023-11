Nel weekend a Cavour le mele ‘prendono il volo’

Le mele ‘prendono il volo’ a Cavour dal 4 al 12 novembre. Nel fine settimana torna infatti in paese Tuttomele, la fiera nazionale dedicata alla frutticoltura locale nata nel 1980.

Una distesa dei frutti colorati che sono simbolo dell’agricoltura del territorio, dalle varietà più rare, antiche, a quelle più diffuse, riempirà l’area fieristica ‘Nanni Vignolo’ tra via Goito e via Goitre, con gli stand dei produttori. “Quest’anno assieme ai produttori abbiamo rinnovato la grafica delle cassette in cui venderanno al pubblico le loro mele e ci aspettiamo, come in passato, di vedere uno stuolo di visitatori lasciare l’area fieristica reggendo tra le mani il proprio acquisto” afferma Marcello Bruno, presidente della ProCavour, associazione a cui è affidata l’organizzazione e la promozione della manifestazione.

‘Le mele volano in alto’ è lo slogan della nuova edizione di Tuttomele: “L’espressione scelta evoca il livello di qualità e quantità che la melicoltura locale ha raggiunto. C’è però anche l’altra faccia della medaglia: le mele ‘volano in alto’ anche per la crescita dei costi di produzione e la speculare e drammatica riduzione dei prezzi all’ingrosso. Anche per questo motivo la rassegna è sempre più importante: perché mette in contatto centinaia di migliaia di consumatori con i produttori a beneficio di entrambi” afferma il sindaco di Cavour Sergio Paschetta.

Tra i punti di forza storici della festa ci sono le tradizionali frittelle di Tuttomele preparate dai volontari della ProCavour in collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto professionale alberghiero di Pinerolo. Verranno distribuite sabato 4 e 11, domenica 5 e 12 novembre in piazza Sforzini e nell’area fieristica ‘Nanni Vignolo’. La stessa area fieristica ospiterà inoltre l’immancabile ‘TuttomeleSelf’: punto di ristoro caldo, veloce ed economico al coperto nel Teatro Tenda. Un altro ritorno atteso è quello della Settimana gastronomica, in cui i ristoranti locali proporranno interi menù a base di mela.

“Ma ciò che attira da decenni i visitatori a Cavour sono anche gli stand, le bancarelle, che riempiono il centro storico che si trasforma, per l’occasione, una grande isola pedonale protetta” aggiunge Bruno. E quest’anno, a riempire piazza Martiri, via Conte Cavour, piazza Solferino, via Goitre, contribuiranno anche gli hobbisti.

Quella che verrà inaugurata ufficialmente sabato 4 alle 14,30 sarà un’edizione di Tuttomele attenta ai gusti dei più giovani. A loro è dedicata la serata di sabato ad ingresso gratuito al teatro tenda con dj Kianto e la sua ‘Musica da Giostra’. Dalle 21,30 ci saranno con lui Voice Arianna, Altarknock e Nicolò Bruno.

Per arrivare comodi a Tuttomele si potranno sfruttare le corse speciali organizzate dalla Cavourese che permetteranno di raggiungere il centro del paese evitando il traffico della strada provinciale 589. Una navetta gratuita, inoltre, collegherà la suggestiva Abbazia di Santa Maria, domenica 5 e 12 novembre, dove sarà possibile partecipare a percorsi di visita guidata e assistere a concerti brevi organizzati per i visitatori.

Gli orari di Tuttomele:

Sabato e domenica: dalle 10 alle 23

Martedì 7 novembre: dalle 10 alle 23

Venerdì 10 novembre: dalle 10 alle 23

Chiuso: lunedì 6, mercoledì 8, giovedì 9 novembre

Il programma completo di Tuttomele.