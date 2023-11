Mondovì, controlli della Polizia nella notte di Halloween: due locali sanzionati e sospesi

Nella serata di martedì 31 ottobre, nell’ambito dei controlli amministrativi mirati alla verifiche delle licenze di attività di somministrazione bevande alcoliche, la Polizia di Stato, attraverso operatori della locale Squadra Amministrativa, unitamente ai Carabinieri del N.I.L. ed ai Carabinieri Forestali del N.I.P.A.A.F. per gli aspetti di specifica competenza, ha verificato la regolarità di due esercizi commerciali siti nel Comune di Mondovì.

Nello specifico è stato controllato un noto bar del centro, in cui sono state accertate, oltre ad irregolarità amministrative, l’impiego di dipendenti “in nero” nonché l’impiego notturno di lavoratori “minorenni” e l’installazione di un impianto di video sorveglianza non autorizzato. È stato rilevato, altresì, l’utilizzo di derrate alimentari scadute e prodotti privi di tracciabilità. A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state elevate, complessivamente, sanzioni per circa € 36.000,00 e la conseguente sospensione dell’attività.

Inoltre, nel corso della notte, è stata controllata una nota discoteca ove è stata accertata la somministrazione di bevande superalcoliche a persone minori di anni diciotto e maggiori di sedici. Per tale motivo è stata elevata la sanzione amministrative di € 1666,65 in base all’art. 14 ter, comma 2, Legge nr. 125 del 30 marzo 2001 e fatta la segnalazione al Sindaco per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale che va dai 15 giorni ai tre mesi.

Continueranno, anche nei prossimi giorni, ad opera della Polizia di Stato, i controlli amministrativi in argomento in Cuneo e provincia.