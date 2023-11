Liberata dall’abitacolo dell’auto grazie al lavoro dei vigili del fuoco giunti dal Distaccamento di Mondovì, è stata consegnata alle cure dei sanitari del servizio di Emergenza 118 e quindi trasportata in ospedale la persona risultata ferita nell’incidente verificatosi pochi minuti fa, intorno alle 13 di oggi (giovedì 2 novembre), a Villanova Mondovì.

Per cause ora in corso di accertamento la vettura è finita fuori strada mentre percorreva via Pianfei.