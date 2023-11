Bra, la Royal Opera House di Londra dal vivo al cinema Vittoria

Quest’anno potremmo dire anche noi di essere stati in prima fila alla Royal Opera House di Londra. Il cinema Vittoria di Bra propone, infatti, una selezione di 4 eccezionali produzioni che saranno trasmesse in diretta. Per tutti i gusti e per tutte le preparazioni, che siate appassionati o neofiti.

Situata nel cuore di Covent Garden, la Royal Opera House è uno dei luoghi più importanti della cultura inglese ed è universalmente riconosciuta come uno tra i palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Il primo appuntamento è martedì 7 novembre, alle ore 20.15, con Don Chisciotte del Royal Ballet. Ricco di arguzia e di coreografie di grande effetto, questo energico balletto del XIX secolo è animato dalla vivace partitura di Ludwig Minkus ed è una splendida vetrina per il virtuosismo dei primi ballerini. Creata per il Royal Ballet una decina di anni fa, l’esuberante produzione di Carlos Acosta porta in scena la solarità e il fascino della Spagna, con i caratteristici disegni di Tim Hatley.

Questa seratona sarà solo l’inizio, visto che il 12 dicembre, alle ore 20.15, è in programma Lo schiaccianoci, lo spettacolo più amato in vista del Natale, che delizierà il pubblico di tutto il mondo, offrendo una magica messa in scena e una serie di coreografie straordinarie ambientate nell’onirico Regno dei Dolci.

Il nuovo anno si aprirà con due apprezzatissime produzioni: il 7 febbraio, ore 20.15, è in calendario l’intramontabile balletto Manon di Kenneth MacMillan, a 50 anni dalla sua prima esecuzione, avvenuta nel 1974, infine Madama Butterfly di Moshe Leiser e Patrice Caurier, in scena il 26 marzo, ore 20.15, che ci permetterà di ascoltare alcune delle musiche più strazianti e accattivanti mai scritte da Giacomo Puccini.