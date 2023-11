L’albese Ferrero tra le quattro aziende italiane amiche delle donne secondo Forbes

Un nuovo "riconoscimento" per la Ferrero: dopo essere salita sul podio con la Ferrari e Barilla tra le aziende più rinomate in Italia, secondo la classifica Merco (Corporate Reputation Business Monitor), è riuscita a essere presente anche nella classifica mondiale delle 400 migliori aziende per le donne 2023, pubblicata da Forbes, autorevole rivista economica americana.

Per creare la lista sono state intervistate circa 70mila donne che lavorano in multinazionali dislocate in 37 paesi. Tra i criteri per valutare le aziende, le pratiche generali dell’ambiente di lavoro, l’equità retributiva, la gestione dei casi di discriminazione delle dipendenti e le opportunità di avanzamento di carriera.

In classifica ci sono solo quattro aziende italiane. La prima è Generali (22esimo posto), la più grande compagnia assicurativa italiana e la terza a livello europeo. Segue Enel al 114esimo posto, Ferrero, 275esima al mondo, ed Eni, 293esima.

A livello mondiale primeggia Maif, gruppo assicurativo francese fondato nel 1934. A seguire The Estée Lauder Companies, società di cosmetici con sede a New York. Al terzo posto c’è Sap, azienda tecnologica, con sede a Walldorf, in Germania.