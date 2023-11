Nuovo ospedale unico di Cuneo: al CDT la presentazione della proposta al S. Croce

Promotori dell'incontro i consiglieri comunali Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) e Giancarlo Boselli (Indipendenti), che da anni hanno sposato l'idea di non far uscire il nosocomio dai confini del centro della città. A presentare la proposta gli architetti Angelo Bodino e Michele Nasetta.

L'idea è stata recentemente ripresa anche dal consigliere regionale Paolo Bongioanni (FdI), che in un intervento in consiglio regionale ha identificato l'ammodernamento del S. Croce e la costruzione di un ulteriore fabbricato in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto come nuova alternativa all'eventuale fallimento dei discorsi sulla soluzione pubblico-privata. Una sorta di “piano C”, dopo il “B” invocato dalla sindaca Patrizia Manassero e dai vertici regionali (ovvero la costruzione, sempre al Carle, ma con i soli fondi pubblici).