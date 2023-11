Per la campagna #FAIperilclima, domenica l'incontro "Paesaggi terrazzati al Castello della Manta, tra cultura e sostenibilità"

In vista dell’annuale conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP28), che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 e che vedrà i capi di Stato di 197 Paesi impegnati a trovare degli accordi per arrestare e mitigare il riscaldamento globale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS rafforza la campagna #FAIperilclima - lanciata in concomitanza con la Cop26 nel 2021 - con un programma di iniziative volte a diffondere conoscenza sul tema del cambiamento climatico a partire dal lavoro che la Fondazione stessa porta avanti nei suoi Beni, dove la crisi ambientale si tocca con mano. La crisi climatica è una priorità per i governi di tutto il mondo, ma tutti dobbiamo sapere e tutti possiamo agire per contrastarla, perché gli effetti sempre più evidenti e drammatici del riscaldamento globale riguardano la nostra vita e l’ambiente in cui viviamo, di cui siamo parte attiva e responsabile.

Domenica 5 novembre, è previsto un incontro al Castello della Manta alle ore 15 preveduto da una visita guidata alle 14.

L'incontro avrà per titolo "Paesaggi terrazzati al Castello della Manta, tra cultura e sostenibilità e sarà con l'architetta Donatella Murtas.

Per lungo tempo in Italia, come nel mondo, le pratiche agricole hanno trasformato i territori creando paesaggi di straordinaria bellezza: tra questi i paesaggi terrazzati. Frutto del duro e costante lavoro degli agricoltori e del loro ingegno, i terrazzamenti sono nati dalla necessità di estendere le aree coltivabili e al tempo stesso hanno svolto un’importante funzione nel contrastare i processi erosivi e franosi lungo i ripidi versanti di montagne e colline.

Immersi nella cornice del Castello della Manta, abbracciati dal massiccio del Monviso e dalle colline piemontesi, guarderemo attorno a noi per scoprire i paesaggi terrazzati che caratterizzano le Langhe e il Monferrato, la Valle Bormida e le Alpi Cozie, con uno sguardo che si amplierà a tutto il territorio italiano. Donatella Murtas, architetto specializzato in ingegneria ambientale e coordinatrice di ITLA Italia, Alleanza mondiale dei paesaggi terrazzati, condurrà o visitatori in questa scoperta e racconterà dell’arte della costruzione in pietra a secco, entrata nel 2018 nella lista del Patrimonio immateriale dell’Unesco, mettendo in evidenza come il paesaggio terrazzato possa, e debba, riconquistare un ruolo centrale per la gestione sostenibile dei versanti e insieme rappresenti un immenso patrimonio di bellezza, tradizioni e saperi da conservare e rivalorizzare.