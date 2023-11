Studenti del Liceo Bodoni di Saluzzo alla terza edizione della Festa del libro medievale e antico

Riceviamo e pubblichiamo:

Sabato 21 Ottobre noi studenti delle classi 3B, 3D e 1K del Liceo G.B.Bodoni siamo stati accompagnati dai nostri docenti alla terza edizione della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, manifestazione libraria dedicata alla cultura e alla storia medievale, in collaborazione con il Salone del libro di Torino, tenutasi a Saluzzo nell'ex Caserma Mario Musso.

Abbiamo trascorso due ore insieme, durante le quali abbiamo avuto l'opportunità di calarci nel mondo medievale, apprendendo nuove conoscenze. Osservata la mostra di arredi d'epoca, abbiamo proseguito fermandoci a guardare le bancarelle delle varie case editrici, ammirando la vasta scelta di materiale presente, seguendo conferenze e presentazioni di libri. Abbiamo inoltre potuto prendere parte al banchetto di calligrafia e di stampa manuale, avendo anche l'opportunità di acquistare segnalibri con scritte in stile medievale.

Molto accattivante e partecipato è stato lo spazio dedicato ai giochi di società, dove, seguiti dallo staff di Dimensione Arcana, che ci ha coinvolti e aiutati nell'apprenderne le regole, chi era interessato ha avuto l'occasione di cimentarsi in una vasta gamma di nuovi giochi tutti da scoprire, come Exploding Kittens, Tilt, Cryptid e molti altri ancora. È stata un'esperienza molto affascinante e interessante, in un ambiente meraviglioso, all'interno del quale si sono anche potute incontrare e conoscere nuove persone, tra un libro e un gioco, favorendo anche nuovi incontri e scambi di idee tra noi studenti liceali, in un sabato mattina molto educativo.

Gaido Rebecca 3^B