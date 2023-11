Da Macra a Roma per seguire l'Albero di Natale

Come anticipavamo nelle scorse settimane (leggi qui) sarà un abete di Macra quest’anno ad illuminare il Natale in piazza San Pietro ed in occasione della consegna dell'albero al Papa, la frazione di Albaretto ha organizzato un pullman per Roma.



La partenza è fissata per la serata dell'8 dicembre, mentre il ritorno è previsto per il mattino del 10 dicembre.

“Ci sono due notti in pullman e la giornata del 9 dicembre a Roma. Il costo è di 100 euro a testa, se si raggiungono i 40 partecipanti.”

Chiunque fosse interessato, per le adesioni contattare Don Graziano (348.2701671).