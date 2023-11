Auto fuori strada tra Beinette e Chiusa di Pesio: in ospedale la conducente del mezzo

Incidente sulla strada provinciale 42, nella mattinata di oggi, domenica 5 novembre, tra i comuni di Beinette e Chiusa di Pesio.

Una Fiat 500 è uscita di strada finendo nel prato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo per le operazioni di estricazione della conducente del mezzo, che era bloccata all'interno del veicolo e che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti.

Nell'incidente non risultano coinvolte altre persone o mezzi.