Busca e Centallo in lutto per la morte dell'angelo rosa Cristina D'Agostaro

Due comunità in lutto, quella di Centallo, dove aveva sempre vissuto, e quella di Busca, dove si era trasferita per seguire il marito Stefano Imperatori, stimato comandante della locale stazione dei carabinieri.

Sono tantissime le persone che piangono Cristina D'Agostaro, morta all'età di 51 anni per malattia. La donna, madre di tre figli, Andrea, Christian e Linda, era amata e benvoluta da tantissime persone anche per il suo impegno a favore degli altri.

Pur malata e sofferente, nel 2019 aveva voluto fondare un'associazione, "Gli angeli rosa", per dare aiuto, nella quotodianità, ai malati di tumore. Non un'assistenza medica o psicologica, ma un sostegno nel disbrigo di faccende pratiche che, quando si scopre di avere un tumore, si tralasciano o non si hanno il tempo e la forza di gestire.

Cristina D’Agostaro aveva vinto, proprio per il suo impegno a favore degli altri con l'associazione, il Premio Radio Centallo “Centallese dell’anno”.

E sono proprio i "suoi" angeli rosa a lasciare alcune parole di ricordo per lei, che condividiamo: "Ognuno di noi sicuramente conserva nel profondo un grazie per te che hai creato riserve di amore un po’ ovunque, rifugi caldi tra le parole e i caffè, nei tuoi abbracci lunghi e sinceri. Dietro agli angoli bui delle difficoltà di chiunque, restavi in ascolto, pronta a fare qualcosa che poi si rivelava indispensabile. Nonostante il tuo male silenzioso. Hai provato ad allontanarlo dispensando tutto il bene, dando vita ad angeli rosa hai creato un’opportunità nello spazio e nel tempo ai malati di tumore e ai loro famigliari, ma anche a chi sentiva la necessità di rendersi utile. Grazie per la tua luce, il tuo sostegno. Grazie per aver sempre insistito a renderci tutti migliori. Questa terra molto probabilmente non ti merita, ma della tua forza ne avevamo ancora tutti bisogno. Fai buon viaggio cuore grande. Ti vogliamo bene".

Il sindaco di Busca, Marco Gallo, ha voluto esprimere il suo profondo cordoglio per questo lutto, da parte sua e dell'intera amministrazione. "Siamo vicini alla famiglia di Cristina in questo momento così doloroso", ha detto.

Oltre ai figli e al marito Stefano, Cristina lascia la mamma Anna, il papà Renato, la sorella Isabella con Marco e Gaia, i fratelli Sebastiano e Matteo, la suocera Loretana, parenti e amici.

L'ultimo saluto mercoledì 8 novembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Centallo, dove domani 7 novembre, alle 19, sarà recitato il santo rosario.