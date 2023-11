Presunte torture nel carcere di Cuneo: si ascoltano cinque detenuti possibili vittime degli abusi da parte della polizia penitenziaria

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo Daniela Rita Tornesi ha fissato per la prossima settimana l’incidente probatorio dei cinque detenuti che, a cavallo tra il 2021 e il 2022, sarebbero stati vittime di alcuni episodi di violenza da parte di ventitré agenti di Polizia Penitenziaria del Cerialdo, ora indagati.

Tra loro nessuno è stato sottoposto a misura cautelare e tutti sono ancora in servizio all’interno dell’istituto penitenziario.

Era stata la Procura a presentare la richiesta di incidente probatorio, questo perché c'è l'esigenza di audire le presunte vittime in tempi brevi, in quanto alcuni potrebbero venire trasferiti o venire rilasciati per fine pena.