Si apre il settimo Salone dell’Orientamento scolastico saluzzese

A Saluzzo si apre venerdì 10 novembre con inaugurazione alle 14,15 la settima edizione del Salone dell’Orientamento scolastico saluzzese che si terrà al Quartiere, ( ex caserma Musso) in piazza Montebello, fino a tutto sabato 11 novembre.

L’iniziativa che si rivolge ai ragazzi delle Medie e a loro genitori e, che coinvolge le Superiori del territorio, vuole essere un aiuto a 360 gradi per la scelta della scuola dopo la terza media, attraverso una conoscenza dell’offerta scolastica e formativa del Saluzzese e mediante il confronto con professori o compagni più grandi, che già frequentano questi istituti.

“Il Salone non sostituisce le iniziative di orientamento proposte dai singoli istituti scolastici, ma è un’integrazione che negli anni ha incontrato il favore del pubblico – sottolinea l’assessore all’istruzione del Comune Fiammetta Rosso. In un unico luogo, si avrà la possibilità di approfondire la conoscenza, chiarire dubbi e avere informazioni utili alla scelta della scuola secondaria di II grado o delle agenzie formative, che saranno presenti nel percorso dell’ex caserma Musso".

Si riconferma anche quest’anno il format come la doppia modalità: venerdì 10 ottobre, le presentazioni saranno trasmesse in diretta e in differita su Youtube della Fondazione Bertoni.

Nella prima parte del percorso i visitatori troveranno gli stand del Centro per l’Impiego di Saluzzo, del Centro per l’Istruzione degli Adulti e del Sistema regionale Obiettivo Orientamento Piemonte che coordina il Salone e che nasce in contrasto alla dispersione scolastica. “ E’ appena stato finanziata la nuova misura per il prossimo triennio – annuncia la referente Elisa Bonardo - E’ previsto un target maggiore di coinvolgimento degli studenti a partire dagli 8 anni, con prime azioni orientative, per arrivare fino ai 23 anni per chi è in difficoltà con il percorso universitario o vuole orientarsi meglio dopo la laurea triennale”.

Dalla seconda sala gli istituti e le agenzie formative si presenteranno nei seguenti orari:

Venerdì’ 10 ottobre ( apertura Salone 14,30 – 18,30)

Alle 15: Liceo Soleri Bertoni

ore 15,30 Istituto Denina Pellico Rivora

ore 16 : I.I.S. Umberto I Scuola Agraria Verzuolo

ore 16,30 . Istituto alberghiero “Paire” di Barge

ore 17: le agenzie formative: AFP e Cnos Fap

ore 17,30: liceo classico e scientifico “ Bodoni”

Sabato 11 novembre (apertura Salone: 9- 12,30 / 14,30 – 18,30)

Alle 9,30 e alle 15: AFP e Cnos Fap

ore 10 e 16,30 Istituto Denina Pellico Rivoira

ore 10,30 e 17,30 Liceo Soleri Bertoni

ore 11 e 17 Liceo Bodoni

11,30 e 16 Istituto Alberghiero Paire di Barge

12 e 15,30 I.I.S. Umberto I, Scuola Agraria Verzuolo