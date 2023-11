Si rinnova l’appuntamento con la Festa Patronale di San Martino a La Morra: il legame con la Terra e il paese al centro delle celebrazioni

Una lunga settimana di iniziative attende La Morra per la celebrazione del Santo Patrono San Martino. Si parte mercoledì 8 novembre, alle ore 20.45 nella Parrocchia di San Martino, con l’Adorazione Eucaristica in compagnia del Movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito. Nello stesso luogo giovedì 9 novembre, alle ore 18.00, verrà celebrata la Santa Messa.

Venerdì 10 novembre entra nel vivo la celebrazione civile. Atteso ospite di questa edizione il fondatore di Slow Food Carlin Petrini, che venerdì 10 alle ore 20.45 presso la Parrocchia di San Martino terrà una conferenza dal titolo omonimo al proprio libro presentato all’ultimo Salone del Libro di Torino: “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità”. Nel volume Petrini dialoga con l’economista e teologo Gaël Giraud sulla necessità di un cambio di paradigma economico, sociale e culturale per permettere un futuro sostenibile alla Terra. Trasformazioni radicali sul piano delle scelte individuali e collettive possono raddrizzare un sistema problematico, ma è soprattutto nella “comunità” che Petrini individua una leva importante di cambiamento.

Un’attenzione per le persone, soprattutto le più fragili, e per l’ambiente che apparteneva anche a Martino da Tours, patrono del paese. Nel verde si svolgono anche i primi rendez-vous della mattina di sabato 11 novembre. Con l’artista di teatro-danza Daniela Febino e il Collettivo Scirò si cammina nel bosco di San Martino in borgata Silio, dove è ormai tradizione piantare un albero ogni anno per dare il benvenuto ai bambini e bambine neonati. “Pianta un albero insieme a noi!” è un gesto che ritorna a beneficio di tutta la collettività, con il quale saranno accolti i 14 lamorresi nati nel 2022. A seguire, verranno rimessi in libertà un gheppio e una poiana assistiti presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

Nel pomeriggio di sabato ci si ritrova presso il Salone Polifunzionale di piazza Vittorio Emanuele III per l’assegnazione del “Premio fedeltà alla Terra” e del “Premio fedeltà al paese” 2023, dedicati ai lamorresi impegnati nella fatica del lavoro della terra e celebrati a vario titolo per il proprio ruolo di riferimento in paese. Tra i premiati, ad esempio, i due medici di famiglia appena pensionati dott. Anfosso e dott. Dalmasso e la signora Renza Veglio, cuoca di cucina tradizionale di Langa da prodotti a filiera corta. Interviene anche l’attore e regista Paolo Tibaldi nella successiva cerimonia di consegna della Costituzione italiana ai 21 ragazzi e ragazze lamorresi che hanno compiuto quest’anno 18 anni. Alle ore 18.00 di sabato si svolge nella Chiesa di San Martino la Santa Messa con possibilità di confessione.

A conclusione dell’edizione 2023 della Festa Patronale di San Martino, domenica 12 novembre il ritrovo è in Parrocchia alle ore 11.00 per la Messa animata dal coro parrocchiale. Non mancherà la tradizionale distribuzione del “pan ed san martin” e, a seguire, tutti sono invitati a partecipare al pranzo comunitario con il fritto misto alla piemontese del catering “Il Banchetto”, nel Salone Parrocchiale. Il costo per gli adulti per un menù composto da antipasto, fritto misto, dolce e vino è di €35.00 e di €20.00 il ridotto per i ragazzi fino ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni al pranzo di domenica 12 novembre è opportuno contattare Grazia Acconciature, in via Umberto I 26 oppure Laura Rosso, al 3664133025 oppure Fiori e pensieri, in via Roma 22 oppure Marisa Montanaro, al 3400807985. Si accettano prenotazioni fino a esaurimento posti.

È stata organizzata anche una lotteria di beneficenza per sostenere la riattivazione del suono delle campane sulla Torre Civica. I biglietti della lotteria sono in vendita al costo di 2 euro e potranno essere acquistati anche durante il pranzo stesso di domenica. In palio numerosi premi quali ceramiche dipinte a mano, le farine del Mulino Sobrino, buoni acquisto e innumerevoli bottiglie di eccellenza di Dolcetto, Nebbiolo e Barolo.

È con questo momento conviviale e di condivisione, in perfetta armonia con l’opera di San Martino, che si concluderanno le celebrazioni della Festa Patronale di La Morra.