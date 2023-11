Borgo, c'è una denuncia per il furto della medaglia d'oro al merito civile

C’è un denunciato per il furto della medaglia d’oro al merito civile trafugata nella mattinata di domenica 15 ottobre dal palazzo comunale di Borgo San Dalmazzo.

Si tratterebbe di un uomo, non del posto, che vive di espedienti. Lo avrebbe fatto per soldi.

Tutto farebbe pensare alla stessa persona che ha rubato la medaglia d'oro al valore militare nel maggio scorso ad Alba. In quel caso il sospettato è un uomo domiciliato a Genova, già gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio: dopo aver infranto la cornice di vetro che custodiva la medaglia si è impossessato della stessa, allontanandosi immediatamente dalla città in treno.

A Borgo San Dalmazzo lo stesso modus operandi. Ha agito a volto scoperto puntando dritto alla medaglia d'oro al merito civile che faceva bella mostra di sé nell'ufficio della sindaca al primo piano del palazzo comunale di Borgo San Dalmazzo.

Non ha preso altro, abbandonando a terra, sotto ad una fotocopiatrice, il quadro con la pergamena dove era incastonato l'importante cimelio.

Il furto è avvenuto nella mattinata di domenica 15 ottobre. Il portone principale era aperto per i servizi di Polizia Locale, ma alcune porte interne sono state forzate. Le telecamere di videosorveglianza presenti sul posto lo hanno ripreso in pieno volto.

Ad accorgersi del furto proprio la sindaca Roberta Robbione, recatasi in ufficio nel pomeriggio di domenica: “C'erano anche tutti gli armadi aperti. Ma mancava solo la medaglia. È stato un furto mirato. Un atto indegno”.

Immediatamente ha dato l'allarme. L'uomo sarebbe stato identificato nelle prime ore dai carabinieri della stazione di Borgo che hanno visionato le immagini delle telecamere installate nei pressi del Municipio e hanno condotto le indagini coordinati dalla Procura.