Boves stregata: vince il concorso "La zucca mostruosa" quella con il cappello

Tantissima partecipazione alla prima edizione del Concorso "La Zucca Mostruosa" svoltosi in occasione di “Boves Stregata”.

Lo spoglio dei tantissimi voti ha decretato i seguenti vincitori:

PRIMO PREMIO: zucca n. 3

SECONDO PREMIO: zucca n. 1

TERZO PREMIO: zucca n. 28

Per ritirare il premio i tre vincitori sono invitati a presentarsi, con le proprie zucche, giovedì 9 novembre alle 18 nella sala consiliare del Comune di Boves.

Qualora impossibilitati a presentarsi al ritiro del premio chiamate l'ufficio Manifestazioni allo 0171391894.

Un grazie a tutti i 75 partecipanti e agli apprezzatissimi fuori concorso.

Per tutti coloro che hanno piacere di riavere le proprie zucche sono invitati a ritirarle, entro e non oltre, giovedì 9 novembre alle ore 17.30. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio Manifestazioni.