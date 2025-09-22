Molinoir, il dj monregalese protagonista nei club di Busan e Seoul

Il talento musicale monregalese si prepara a calcare due palcoscenici di assoluto prestigio nelle due città simbolo della Corea del Sud: Busan e Seoul. Fabrizio “Molinoir”, DJ e producer originario di Mondovì, sarà protagonista di due appuntamenti che lo vedranno portare il suo sound distintivo in contesti di rilievo della nightlife asiatica.

Sabato 27 settembre 2025 – Melt, Busan

Molinoir sarà special guest al Melt di Busan, club di riferimento della città portuale, noto per la programmazione all’avanguardia e riconosciuto tra le realtà più influenti della scena elettronica asiatica.

Sabato 4 ottobre 2025 – Soho Lounge, Seoul

Molinoir sarà special guest al Soho Lounge di Seoul, nel cuore del distretto di Gangnam: tra le realtà più esclusive e riconosciute della nightlife della capitale. Un club che si conferma costantemente al centro della scena elettronica internazionale, ospitando eventi di assoluto rilievo come l’after party ufficiale dell’Ultra Music Festival Korea e la recente esibizione di Steve Angello degli Swedish House Mafia.

La serata sarà impreziosita dalla collaborazione con Way2Moon, tra i videomaker più promettenti del Paese, con una community ampia sui social e già al fianco di brand e artisti internazionali. Con il suo stile personale e innovativo, è considerato tra i profili più interessanti nel panorama della creazione di contenuti digitali e social.

"Il fatto che un profilo del calibro di Way2Moon abbia accettato di collaborare con me è qualcosa di straordinario. La sua sensibilità visiva sarà in grado di trasmettere anche le più piccole sfumature dell’energia e dell’intensità di questa one night in Seoul".

Accanto alla musica, un ruolo speciale sarà affidato alle animazioni visive curate da Pietro Fantone. Digital artist monregalese conosciuto a livello internazionale per la creazione di contenuti multimediali, Fantone ha messo a disposizione competenze e know-how per impreziosire lo show di Molinoir, realizzando visual capaci di trasformare la performance in un’esperienza immersiva a 360°. Di recente il suo cortometraggio “Soul Matters” è stato selezionato tra i vincitori del PixVerse AI Film Global Submission e sarà presentato nell’ambito del prestigioso Festival Internazionale del Cinema di Busan (BIFF).

Con oltre 12 milioni di streams globali e collaborazioni con artisti e cantanti di livello internazionale come JUDICI e le nominate ai Grammy Bright Lights e Clara Sofie, Molinoir ha costruito uno stile distintivo che unisce eleganza e potenza sonora. Il percorso artistico è ulteriormente rafforzato dalla collaborazione con il team di Groove Eater Studios, che ne sostiene la qualità produttiva e la proiezione internazionale.

"Portare la mia musica in Asia, in contesti di questo livello, è un’emozione fortissima e una tappa importante del mio percorso. Busan e Seoul sono città straordinarie e non vedo l’ora di condividere l’energia della mia musica con il loro pubblico" ha dichiarato Molinoir.

Visto il forte interesse del pubblico coreano, sono in valutazione ulteriori date nel Paese, che potrebbero includere città di rilievo come Gwangju e Daejeon.