Gallo Grinzane piange il sedicenne Alberto Rolfo, "piccolo grande eroe"

La famiglia ha voluto salutarlo con un messaggio carico di emozione: "Ti ameremo per sempre nostro piccolo grande eroe". Ieri la comunità di Gallo Grinzane è rimasta molto colpita dalla notizia della morte per malattia di Alberto Rolfo, per tutti "Betto", di appena sedici anni.

"Provo sgomento, conosco la famiglia e posso solo immaginare il loro dolore. Sono rimasto impressionato dalla loro forza nell'affrontare una situazione che era molto difficile. Mi rimarrà un bel ricordo di Alberto, lo avevo sentito quest'estate, mentre era felice di andare al mare con il papà", le parole del sindaco Gianfranco Garau.

Alberto lascia la mamma Sandra e il papà Enzo, i fratelli Andrea, Simone ed Edoardo. Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 8 novembre, alle ore 20.30, in parrocchia al Gallo. Il funerale sarà domani, giovedì 9 novembre, alle ore 15, sempre nella parrocchia Maria Vergine Immacolata.

Per desiderio della famiglia, non fiori ma eventuali offerte all'Associazione Italiana Tumori Cerebrali AITC ODV.