Meeting torinese per Apro Formazione sulle linee d’indirizzo del turismo

Si è svolto ieri, martedì 7 novembre, presso la sede di Piazza dei Mestieri a Torino un interessante meeting organizzato da Apro Formazione dal titolo “Pact for Skills on Tourism”, incentrato sulle nuove linee di indirizzo europee sulla formazione del personale turistico.

Il sottotitolo “Una strategia partecipata per le risorse umane” introduce quello che è il focus del progetto TEF (Tourism Education Future) cofinanziato dall’Unione Europea, di cui Apro Formazione è coordinatore e che vede la partecipazione di 7 partner Internazionali per il biennio 2022/2024 con obiettivo il miglioramento delle competenze di insegnanti, studenti e professionisti del settore turistico.

Apro Formazione è capofila di specifici progetti europei e sta lavorando sugli scenari futuri della formazione sul turismo. Nello scorso marzo ha coordinato un meeting internazionale con 60 delegati in rappresentanza di 27 istituti e organizzazioni internazionali provenienti da 14 paesi, non solo europei.

Con il progetto TEF l’Agenzia albese fondata da Don Gianolio fa un’ulteriore passo in avanti, mettendo l’accento sull’Internalizzazione del capitale umano, come ha sottolineato il direttore generale Antonio Bosio:

“La condivisione serve proprio a ragionare sulle buone prassi per formare le 'competenze' professionali nel campo del turismo. Dobbiamo essere attrattivi affinché le persone che operano in questi settori non vadano ad operare altrove e diventino un capitale umano valorizzato e adeguato alle esigenze dell’offerta turistica attuale”.

La giornata torinese ha visto dei facilitatori guidare i confronti nei tavoli di workshop e nel pomeriggio la restituzione dei risultati.

Durante il suo intervento il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola ha commentato:

“Per fortuna nel territorio albese la disoccupazione è molto ridotta e anzi, le aziende turistiche hanno difficoltà a trovare manodopera specializzata e formata. Per cui dobbiamo essere attrattivi e ripensare il sistema di accoglienza, un’azione questa, che dev’essere coadiuvata dalle istituzioni pubbliche. I giovani in particolare vanno retribuiti bene e debbono avere tutte le tutele necessarie, altrimenti si rischia di non raggiungere gli obiettivi e sperperare le risorse che vengono messe in campo”.

Presenti all’evento molti operatori turistici, autorità pubbliche e rappresentanti del mondo dell’istruzione. Fra i tanti Massimo Gula e Giuseppina Casucci per il GAL Langhe Roero Leader, Enrico Collidà per CRC, Roberto Costella per Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, Paolo Bertolino per Unioncamere Piemonte, Guido Bolatto per Camera Commercio Torino, Filippo Ghisi per UNESCO - Ivrea Città Industriale, Federico Furfaro per CIAC, Sara Solera Turismo Torino e provincia, Marco Lombardi CFP Cebano e altri operatori di settore.

Il meeting condotto dai tecnici e dai progettisti di Apro Formazione Federico Tubiello, Dario Marchione e Nicola Alimenti ha offerto molti spunti legati a fabbisogni, obiettivi prioritari, strategie e strumenti per colmare i gap esistenti fra competenze e trend di mercato.

Con il progetto TEF si vogliono calare nel territorio pratiche innovative, sostenibili e attrattive, utili a migliorare sempre più il nostro 'Sistema turismo'. Apro Formazione è ormai un Hub del settore in Europa, grazie alla vocazione internazionale dei suoi ambiti operativi, agli stretti rapporti con Enti e Università, all’eccellenza di Alba Accademia Alberghiera, ai Master di Alta Formazione e a tutti i corsi di abilitazione professionali che sviluppa da anni.