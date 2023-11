A Cherasco arriva “Fermenti-Jam teatrale”

ControRealtà è un collettivo composto da talentuosi artisti tra cui Stefan Bossi, Amos Mastrogiacomo, Elisa Mina, e Maria Alessandra Rizzone. Mette in scena "Fermenti - Jam Teatrale" come uno spazio di espressione e condivisione con il pubblico. L'obiettivo è creare un'interazione unica tra gli artisti emergenti e il pubblico, offrendo la possibilità di esibirsi attraverso scene, monologhi, canzoni e coreografie.

Gli artisti locali e non solo avranno la possibilità di candidarsi alla "Jam Teatrale" dove disporranno di 20 minuti per esibirsi in qualsiasi forma artistica desiderino. Che si tratti di un pezzo già consolidato o di uno studio da sperimentare per la prima volta, il palco del Teatro Salomone offrirà un'opportunità unica per mostrare il proprio talento al pubblico e a esperti del settore.