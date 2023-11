Saluzzo, sold-out per Gianluca Gotto: attivata una diretta facebook

Viste le tantissime richieste di partecipare all'appuntamento di Trame di Quartiere con Gianluca Gotto, stasera giovedì 9 novembre, sul palco del cinema teatro "Magda Olivero" sarà attivata una diretta facebook dall'account de "Il Quartiere".

Il romanziere e blogger parlerà al pubblico saluzzese di come è "Profondo come il mare, leggero come il cielo - Un viaggio dentro sé stessi per trovare la serenità”.

Il sold out per la serata con Gotto, che si definisce “nomade digitale”, autore di libri e articoli, noto per il blog “Mangia Vivi Viaggia” lo si è avuto quasi subito dopo l’annuncio della sua presenza a Saluzzo, con liste di attesa che sono arrivate ad oltre 150 persone.

L’iniziativa della diretta facebook sulla pagina de “Il Quartiere” vuole esaudire la richiesta del numeroso pubblico saluzzese.

