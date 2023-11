Uto Ughi all’Abbazia di Staffarda: uno straordinario ritorno dopo sette anni

Sette anni dopo, il Maestro Uto Ughi ritorna all’Abbazia di Staffarda con un concerto dal titolo “Il Fascino del Suono” nell’ambito del Festival “Uto Ughi per i giovani da La Santità Sconosciuta”, l’iniziativa per l’educazione musicale e il sostegno dei giovani talenti. L’acustica straordinaria dell’Abbazia cistercense ha affascinato Ughi al punto da portarlo a chiedere che venisse ripresa la tradizione di concerti che hanno segnato gli esordi del festival ideato e organizzato dai fratelli Chiarlo.

“Il Fascino del Suono” è un connubio di musica e bellezza, con Uto Ughi, uno dei massimi esponenti della scuola violinista italiana e l’Orchestra I Virtuosi Italiani, nata nel 1989, una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama musicale internazionale.

UTO UGHI

Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, Uto Ughi ha mostrato uno straordinario talento fin dalla prima infanzia. All'età di sette anni si è esibito per la prima volta in pubblico eseguendo la Ciaccona dalla Partita n° 2 di Bach ed alcuni Capricci di Paganini. Ha eseguito gli studi sotto la guida di George Enescu, già maestro di Yehudi Menuhin. Quando era solo dodicenne, la critica scriveva: "Uto Ughi deve considerarsi un concertista artisticamente e tecnicamente maturo".

Ha iniziato le sue grandi tournèe europee esibendosi nelle più importanti capitali. Da allora la sua carriera non ha conosciuto soste. Ha suonato infatti in tutto il mondo, nei principali Festivals con le più rinomate orchestre sinfoniche tra cui quella del Concertgebouw di Amsterdam, la Boston Symphony Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la New York Philharmonic, la Washington Symphony Orchestra e molte altre, sotto la direzione di maestri quali: Barbirolli, Bychkov, Celibidache, Cluytens, Chung, Ceccato, Colon, Davis, Fruhbeck de Burgos, Gatti, Gergiev, Giulini, Kondrascin, Jansons, Leitner, Lu Jia, Inbal, Maazel, Masur, Mehta, Nagano, Penderecki, Pretre, Rostropovich, Sanderlin, Sargent, Sawallisch, Sinopoli, Slatkin, Spivakov, Temirkanov.

INFO

Abbazia di Staffarda, piazza Roma 2, frazione Staffarda-Revello (CN)

Sabato 18 novembre, ore 21

Il Fascino del Suono

Uto Ughi e I Virtuosi Italiani

Prezzo: 25 euro

Biglietti su Ticketone

Info: 340 6856173 o 347 8072022

www.ordinemauriziano.it